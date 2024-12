Un nuovo trailer annuncia la finestra di lancio di Tears of Metal

Il PC Gaming Show ha dato spazio anche a Tears of Metal, un roguelike cooperativo hack-and-slash per PC in cui si combattono orde di nemici per riconquistare un'isola, guidando un esercito di scozzesi. Avanzando, si devono scoprire i segreti del misterioso Meteorite di Pietra del Drago e delle motivazioni che hanno spinto il nemico a invaderci.