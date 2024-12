Robots at Midnight ha una data di uscita e un nuovo trailer di presentazione

Robots at Midnight è tornato a farsi vedere in occasione del PC Gaming Show: Most Wanted 2024 con un nuovo trailer che ha annunciato anche la data di uscita del gioco sviluppato dal team Finish Line Games, che sarà disponibile (almeno su PC) dal 29 gennaio 2025.

Robots at Midnight è un interessante action RPG dotato di una particolare caratterizzazione fantascientifica "retrofuturistica" e cartoonesca, annunciato circa un anno fa per PC e Xbox Series X|S con un primo trailer di presentazione e ormai piuttosto vicino all'uscita, a quanto pare.

Il gioco si presenta come un action RPG in terza persona con combattimenti in tempo reale e grande attenzione dedicata all'esplorazione dello strano mondo in cui si svolgono gli eventi. Protagonista della storia è una ragazza chiamata Zoe, che si ritrova ad esplorare i meandri del pianeta Yob alla scoperta dei segreti di questo e del proprio passato.