Robots at Midnight è disponibile su PC e Xbox Series X|S, ci ricorda il trailer di lancio

Robots at Midnight è disponibile in queste ore su PC e Xbox Series X|S, come ci ricorda il trailer di lancio ufficiale per il particolare gioco sviluppato dal team Finish Line Games.

Robots at Midnight è un interessante action RPG dotato di una caratterizzazione fantascientifica "retrofuturistica" e cartoonesca, in uno stile che gli autori definiscono "cassette futurism": un misto di fantascienza classica e cartoon del sabato mattina, per così dire.

Il gioco si presenta come un action RPG in terza persona con combattimenti in tempo reale e grande attenzione dedicata all'esplorazione dello strano mondo in cui si svolgono gli eventi.