Robots at Midnight annunciato con un trailer, è un action RPG per PC e Xbox Series X|S

Il team Finish Line Games ha annunciato Robots at Midnight, un interessante action RPG dotato di una particolare caratterizzazione fantascientifica "retrofuturistica" e cartoonesca in arrivo per PC e Xbox Series X|S, mostrato con un primo trailer di presentazione.

Non ci sono ancora molte informazioni su storia e caratteristiche del gameplay, ma il titolo in questione si presenta come un action RPG in terza persona con combattimenti in tempo reale e grande attenzione dedicata all'esplorazione dello strano mondo in cui si svolgono gli eventi.

Protagonista della storia è una ragazza chiamata Zoe, che si ritrova ad esplorare i meandri del pianeta Yob alla scoperta dei segreti di questo e del proprio passato.

Un tempo scelto come destinazione turistica di lusso, con natura incontaminata e ambientazioni affascinanti, il pianeta Yob è invece ormai in rovina, diventato un ambiente spaventoso e brulicante di creature pericolose. In tutto questo, Zoe si ritroverà a scoprire i segreti della sua famiglia e di questo strano mondo per portare alla luce la corruzione che lo infesta.