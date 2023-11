Grammy Awards 2024: annunciati i candidati per la migliore colonna sonora nei videogiochi

Vediamo dunque quali sono i finalisti tra i quali verrà selezionato il vincitore del Grammy Award 2024 per la migliore colonna sonora nei videogiochi e in altri media interattivi:

I celebri Grammy Awards comprendono ora anche una sezione dedicata ai videogiochi, dove viene premiata quella che è considerata la migliora colonna sonora per i titoli usciti nel corso dell'anno, e per l'edizione 2024 sono stati annunciati i candidati al titolo in questione.

Tanti esclusi illustri dalla selezione

Hogwarts Legacy è tra i candidati alla migliore colonna sonora dei Grammy 2024

I candidati sono ovviamente tutti molto validi, anche se evidentemente la finestra temporale osservata per la selezione è spostata al di fuori dell'anno in corso, considerando che alcuni di questi, come Call of Duty: Modern Warfare II e God of War Ragnarok sono usciti nel 2022 e mancano titoli di grosso calibro, sul fronte musicale, usciti nel 2023.

Tra questi sono tanti i titoli esclusi, ma stupiscono in particolare le assenze di Starfield, Marvel's Spider-Man 2 e Baldur's Gate III che sul fronte musicale hanno dimostrato grandi cose, ma evidentemente la giuria dei Grammy ha effettuato una sua selezione, al di là delle questioni sulle tempistiche di lancio. Le premiazioni si terranno poi il 5 febbraio 2024.