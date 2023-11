Super Mario RPG è trapelato online prima del lancio, attenti agli spoiler

Come purtroppo spesso accade, anche Super Mario RPG è stato in qualche modo estratto dal circuito di distribuzione standard, con la ROM che è stata messa a disposizione online attraverso metodi illegali , dunque c'è chi ci sta già giocando anche se ovviamente in maniera non consentita.

A una settimana dalla data d'uscita ufficiale, Super Mario RPG è trapelato online in forma completa e giocabile, cosa che può rappresentare un danno per Nintendo ma anche per i giocatori, visto che adesso dovranno vedersela con possibili anticipazioni e spoiler ovunque, ma ha anche portato delle interessanti informazioni sul software.

Spuntano anche informazioni interessanti

Tra quelle che possiamo definire interessanti, è emerso che il gioco è costruito sull'engine Unity e che il team di sviluppo responsabile è ArtePiazza, che ha lavorato in precedenza a Dragon Quest, caratteristica che non era stata resa pubblica in via ufficiale. Inoltre, è emerso che il nome in codice identificato del progetto era "Stella".



Sebbene Super Mario RPG sia un remake dell'omonimo originale uscito nel 1996, dunque la sua storia sia in generale già nota, la rielaborazione per Nintendo Switch potrebbe contenere variazioni, ma in ogni caso sono molti gli utenti che potrebbero non aver giocato l'originale in precedenza.