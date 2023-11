L'Attacco dei Giganti: il cosplay di Mikasa di Shirogane_sama celebra il finale

L'Attacco dei Giganti è ormai giunto a conclusione, cosa che ha spinto la sempre ottima Shirogane_sama a reinterpretare uno dei suoi personaggi principali con il cosplay di Mikasa, che senza svelare nulla celebra a modo suo il finale di questa intensa serie di manga/anime.

Perfetta la riproduzione dell'abito, con la tipica tenuta da combattimento di Mikasa Akerman del tutto simile a quello del personaggio originale, ma il cosplay di Shirogane_sama in questo caso si distingue anche per un'ottima ricostruzione dell'equipaggiamento tipico dell'Armata Ricognitiva e in generale dei combattenti impegnati contro i Giganti nella serie.

Il Dispositivo di Manovra Tridimensionale è stato ricostruito in maniera piuttosto fedele nel cosplay, con il suo particolare e complesso meccanismo composto dalle varie parti viste nel manga e nell'anime, dalle lame al sistema di propulsione a gas.