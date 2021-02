L'Attacco dei Giganti: il cosplay di Mikasa di Haneame colpisce duro

Torniamo dalle parti de L'Attacco dei Giganti con un altro cosplay dedicato a Mikasa Ackerman, in questo caso interpretata da Haneame attraverso una ricostruzione davvero notevole del personaggio, con una grande cura nella costruzione del costume.

Oltre a un'ottima scelta per quanto riguarda l'abbigliamento utilizzato, del tutto simile a quello del personaggio del manga/anime, il cosplay di Haneame si distingue anche per un'ottima ricostruzione dell'equipaggiamento tipico dell'Armata Ricognitiva e in generale di coloro che combattono contro i Giganti.

Il Dispositivo di Manovra Tridimensionale, contrariamente a quanto accade nella maggior parte dei cosplay presi normalmente in considerazione, è qui riproposto in maniera piuttosto fedele, almeno per quanto riguarda la composizione delle sua varie parti, dalle lame al sistema di propulsione a gas.

Stranamente, restano invece celate in questo caso le caratteristiche fisiche personali su cui solitamente la cosplayer in questione fa leva per far spiccare in maniera particolare le sue interpretazioni, preferendo qui mantenere una notevole fedeltà al personaggio originale, con una scelta da vera cosplayer dura e pura, a dimostrazione di come Haneame sia una professionista in questo campo.

