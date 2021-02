Final Fantasy 15: il cosplay di Cindy firmato Cee scalderà i vostri motori

La saga di Final Fantasy ha portato molteplici giocatori in grandi mondi fantastici, che hanno spesso segnato la crescita videoludica dei più giovani. Non tutti i capitoli della saga sono perfetti, ma tutti hanno lasciato sul proprio cammino molteplici personaggi perfetti per realizzare cosplay. Final Fantasy 15 è un ottimo esempio di questa situazione: dopo anni, molti appassionati e appassionate ci propongono nuovi cosplay, come quello firmato da Cee che ritrae una perfetta Cindy.

Cindy, per quanto ricordata da molti grazie al suo stile "rivelatore", è in realtà un personaggio secondario di Final Fantasy 15. La ragazza lavora come meccanica presso l'officina di suo nonno, Cid. Appare in varie occasioni durante l'avventura di Noctis e dei suoi amici, ma non gioca un ruolo fondamentale nel destino di Eos. In ogni caso, le particolarità del suo design l'hanno resa uno dei personaggi preferiti del mondo dei cosplay, come dimostra Cee.

Cee ci propone una versione perfettamente fedele di Cindy, con tutti i dettagli del design ideato per Final Fantasy 15 al proprio posto. La fotografia riesce inoltre a trasmettere l'allegria tipica del personaggio, che non manca mai di vedere il lato positivo della situazione.

