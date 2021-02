BioShock Infinite: il cosplay di Elizabeth di likeassassin è paradisiaco

Il mondo del cosplay, soprattutto in tema videoludico, può contare su un'enorme quantità di personaggi. Ogni anno ne arrivano di nuovi a sostituire i precedenti, ma alcuni riescono anche dopo lungo tempo a rimanere nei cuori dei fan. Un esempio è Elizabeth, la co-protagonista di BioShock Infinite, sparatutto di Kevin Levin. Ecco un cosplay paradiasiaco di likeassassin.

Come potete vedere dalla fotografia in calce, likeassassin ha optato per la versione avanzata di Elizabeth di BioShock Infinite per questo cosplay. La ragazza, infatti, a un certo punto della trama si cambia di abito e taglia i capelli. Questa differenza rappresenta un momento cruciale nell'avventura, la giovane infatti abbandona quel poco di fanciullezza che le era rimasta e diventa più matura e pronta a porre fine al proprio viaggio.

Il costume non è ovviamente l'unica parte riuscita di questo cosplay di likeassassin. La fotografia, la posa e in generale l'emozione che la cosplayer riesce a suscitare sono di prima qualità.

