The Witcher 3: il cosplay di Yennefer firmato Lada Lyumos è incredibile

Un incredibile cast femminile, un immaginario fantasy di prim'ordine, milioni e milioni di fan in tutto il mondo: di cosa parliamo? Ovviamente di The Witcher 3 Wild Hunt, l'amata opera videoludica della (oramai) meno amata CD Projekt RED. Il gioco del team polacco è divenuto negli anni una delle fonti di ispirazione principali per le/i cosplayer. Un esempio è Lada Lyumos che ci propone un nuovo cosplay dedicato a Yennefer.

Come potete vedere anche voi in calce, il risultato è a dir poco incredibile. La qualità del cosplay di Yennerfer firmato Lada Lyumos è altissima. Ogni dettaglio è curato, soprattutto nel costume che è di qualità ben più alta rispetto al cosplay medio. Non mancano la collana, il trucco fedele allo stile della maga di Vengerberg e un'acconciatura dei capelli che sembra una riproposizione 1:1 dello stile ideato da CD Projekt RED per The Witcher 3.

Anche l'ambientazione sullo sfondo aiuta a posizionare il cosplay di Yennefer firmato Lada Lyumos in un immaginario fantasy medioevale. Possiamo ammirare l'ambiente soprattutto nella seconda foto. Si tratta di un lavoro eccezionale, tra i migliori che abbiamo mai visto. Non guasta inoltre che Lada Lyumos si sia resa praticamente indistinguibile dalla Yennefer di The Witcher 3.

