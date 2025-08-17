Il cosplay di Nico Robin realizzato da Kalinka Fox ha un costume fantastico

Kalinka Fox ha realizzato un cosplay di Nico Robin, il personaggio di One Piece, caratterizzato da un costume fantastico, che riprende in maniera sorprendentemente fedele uno degli ultimi outfit indossati dall'alleata di Rufy.
Introdotta inizialmente nell'opera di Eiichiro Oda come antagonista, sotto lo pseudonimo di Miss All Sunday, Nico era un membro della Baroque Works dal passato anche stavolta drammatico, che trova nella ciurma di Cappello di Paglia la famiglia che non aveva mai avuto.
I poteri di Nico Robin sono legati al Frutto del Diavolo denominato Fiore Fiore, che le consente di far spuntare parti del proprio corpo su qualsiasi superficie, moltiplicando dunque i suoi arti per permetterle di colpire o bloccare i suoi avversari.
Una figura ormai iconica
In arrivo nella sua versione live action nella seconda stagione della serie televisiva di One Piece, Nico Robin si pone come una figura ormai iconica, alla stregua degli altri membri della ciurma di Cappello di Paglia.
Proprio per questo motivo sono numerose le cosplayer che nel corso del tempo hanno voluto interpretarla. Qualche esempio? Da breezy_cos a Xandrastax, per arrivare a Elia.fery, ne abbiamo senz'altro visto delle belle.