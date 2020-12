The Witcher 3: una perfetta Yennefer nel cosplay di sladkoslava

The Witcher 3 è noto per tanti motivi, non per ultimo la sua qualità ludica. Al tempo stesso, molti non possono dimenticare lo sfaccettato e interessante cast di personaggi femminili, tutti molto attraenti. Su tutte, a conquistare il cuore dei fan (oltre che di Geralt) è Yennefer di Vengerberg, ricreata perfettamente in questo cosplay di sladkoslava.

La cosplayer propone un costume molto fedele alla controparte videoludica, con un forte contrasto tra il bianco e nero, i colori distintivi di Yennefer. Non manca ovviamente la collana con la stella di ossidiana, sempre legata con un nastro di tessuto nero. Anche il trucco sul viso, innegabilmente abbondante, è perfettamente in linea con la cultura delle maghe, come ben sanno i lettori delle opere di Andrzej Sapkowski.

Parlando di libri, in questa fotografia non mancano vari volumi, sia sul tavolo in legno che nella mano destra di sladkoslava: non dobbiamo infatti mai dimenticarci che la vera arma di Yennefer è la conoscenza, soprattutto quella magica.

Scopriamo inoltre che sladkoslava non ha ancora letto tutti i libri. La cosplayer è attualmente al secondo romanza della saga, Il tempo della guerra. Pur non avendo ancora assaporato tutte le sfaccettature della maga, sladkoslava è riuscita a esprimerne le unicità con grande abilità!