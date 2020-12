Fortnite Stagione 5 è qui! Il trailer della storia e dettagli del Pass Battaglia

Dopo un grande scontro con Galactus, il divoratore di mondi, l'isola di Fortnite è finalmente al sicuro. Il dettaglio più importante, però, è che quest'oggi i giocatori potranno finalmente accedere alla Stagione 5. Epic Games ha quindi condiviso nuovi trailer dedicati al Battle Royale, che spiegano nuovi dettagli di trama e sul Pass Battaglia.

Prima di tutto, narrativamente, lo scontro con Galactus ha creato un portale, noto come Punto Zero, attraverso il quale l'agente Jones entra sull'isola. Come potete vedere dal trailer, l'agente raduna i più grandi cacciatori di tutte le realtà, come il Mandaloriano di Star Wars, e il nostro compito sarà quello di aiutarlo "in una caotica battaglia che segnerà il futuro dell'isola".

L'inserimento di nuovi personaggi, i suddetti cacciatori, porterà con sé anche nuovi luoghi, come un'antica arena, una giungla e le sabbie mobili cristalline che scorrono attorno al Punto Zero. In termini di gameplay, ci sarà data la possibilità di aiutare i personaggi dell'isola accettando i loro incarichi e le loro taglie: questo ci permetterà di ottenere informazioni sui dintorni e anche lingotti. Se non vogliamo negoziare, però, potremo sfidarli a duello e ottenere così le ricompense.

I lingotti appena citati sono una nuova (e l'unica) forma di pagamento accettata dai nuovi personaggi. Si possono ottenere anche eliminando giocatori o trovando scorte segrete nascoste nell'isola. Con i lingotti potremo ottenere armi originali, aggiornamenti, informazioni, servizi e "altro ancora".

Epic Games, in occasione della Stagione 5 di Fortnite, ha voluto inoltre cambiare leggermente le carte in tavola. Le nuove armi infatti permetteranno di "attaccare in nuovi modi": ci sarà un fucile pesante soffio di drago, un fucile di precisione che può anche essere usato in mischia e potremo seguire il nostro bersaglio con il "falco della notte". Si tratta solo di pochi esempi: varie altre armi saranno aggiunte nel corso della Stagione 5.

Il Pass Battaglia, infine, darà accesso a nuovi costumi dei cacciatori, compreso il Mandaloriano, con tanto di varianti e oggetti cosmetici connessi. Il costo è di 950 V-Buck, ma giocando è possibile ottenerne fino a 1.500. Infine, vi ricordiamo che potete anche acquistare Fortnite Crew: il nuovo abbonamento mensile per il battle royale di Epic Games.