Fortnite non funziona: il battle royale è offline per l'update della Stagione 5

Quest'oggi, dopo lunga attesa, inizierà la Stagione 5 del battle royale di Epic Games. Nel momento nel quale scriviamo, però, Fortnite non funziona: il battle royale è offline. Non dovete allarmarvi, però, si tratta infatti di una manutenzione programmata proprio per introdurre l'update 15.00. Anche se in questo momento Fortnite non funziona, potrete tornare a giocare nel giro di qualche ora.

L'informazione, come sempre, arriva da Epic Games stessa che, tramite il canale Twitter ufficiale "Fortnite Status", ha segnalato l'inizio della manutenzione. Il battle royale è offline da poco più di un'ora, come possiamo leggere, e probabilmente continuare a esserlo per qualche altra ora.

A ogni aggiornamento la manutenzione ha durate differenti, quindi non possiamo sapere esattamente quanto tempo manca prima che Fortnite torni a funzionare: considerando che si tratta dell'update per la Stagione 5, ovvero un aggiornamento massiccio, non ci aspettiamo che si tratti di qualcosa di molto rapido.

Anche se Fortnite non funziona in questo momento, non significa che non ci sia nulla da scoprire: Epic Games ha infatti già condiviso il trailer della storia e i dettagli del Pass Battaglia della Stagione 5.