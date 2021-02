My Hero Academia: il cosplay di Himiko Toga di winchester è folle come dovrebbe

My Hero Academia è uno dei manga (e poi anime) più apprezzati degli ultimi anni, anche e soprattutto per il suo grande cast. Ci sono letteralmente decine di personaggi unici, sia dal punto di vista caratteriale che dal punto di vista stilistico. Impossibile quindi chiedere ai cosplayer di non lasciarsi ispirare dalle unicità di questi personaggi. Tra i molti, Himiko Toga è uno dei più apprezzati: ora, la folle ragazza è stata rappresentata in un nuovo cosplay da winchester.

Himiko Toga è uno dei "villain" di My Hero Academia, una super cattiva sopra le righe ossessionata dal sangue: winchester non ha quindi negato al proprio cosplay un effetto speciale di finto sangue. Il personaggio dispone anche di un paio di acuminati canini, che le donano un effetto vampiresco. In questo cosplay non possiamo però vederli, visto che il sorriso della cosplayer è solo accennato.

Nel complesso, questa rappresentazione di Himiko Toga è perfettamente rispettosa della versione originale, con il classico costume da studentessa e la parrucca bionda con i capelli raccolti. Il cosplay sarebbe incompleto senza le lenti a contatto gialle, che rendono gli occhi del personaggio ancora più folli. Si tratta di un'ottima riproposizione di Himiko Toga, questo è certo.

