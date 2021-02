FIFA 21 Ultimate Team, PS5 e Ciccio Graziani insieme per darci qualche consiglio

PS5 e Ciccio Graziani hanno dato vita a un'importante iniziativa promozionale legata a FIFA 21 Ultimate Team: con una serie di divertenti video, l'ex allenatore ci fornirà i suoi suggerimenti per giocare meglio.

Il gioco più venduto in Europa nel 2020, FIFA 21 include anche in questa edizione l'apprezzatissima modalità FIFA Ultimate Team, ed è proprio sulla base di questa feature che PlayStation ha avuto l'idea di assumere Graziani come consulente.

Come potete vedere nel video in calce, ci sono molti riferimenti all'esperienza dell'ex tecnico col Cervia per il reality show Campioni, il sogno: vero e proprio trampolino di lancio mediatico per il Graziani intrattenitore che oggi conosciamo bene.

"Qui mica si scherza! Ogni settimana vi metto alla prova sul tema del momento: in questo modo scoprirete tutti i segreti per diventare il bomber del multiplayer", si legge sul sito ufficiale creato per l'occasione, Parola di Ciccio.

"Se avete studiato, vi prendete il diplomino di Ciccio Graziani. E se non avete studiato 10 giri di campo, subito! Hop hop! Quindi non perdetevi i miei consigli su come migliorare a EA SPORTS FIFA 21 nei video dedicati sui canali PlayStation."