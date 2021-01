FIFA 21 è il gioco più venduto in Europa nel 2020, seguito da Animal Crossing e Mario Kart

FIFA 21 risulta essere il gioco più venduto in Europa per quanto riguarda tutto il 2020 per quanto riguarda il mercato fisico, dunque i giochi in scatola, seguito da Animal Crossing: New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe.

L'informazione arriva da una valutazione complessiva dei dati raccolti su vari mercati europei da GFK, riportata da GamesIndustry.biz e riguardante Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

FIFA 21 è risultato essere il gioco più venduto in 16 dei 19 paesi interpellati, inclusi Italia, Germania, Spagna e Regno Unito. Particolarmente interessante è vedere la cartina geografica pubblicata da GFK per quanto riguarda i giochi più venduti per singolo paese in Europa nel 2020: la stragrande maggioranza segnala FIFA 21 come titolo più diffuso, ma ci sono alcune eccezioni interessanti.

La Finlandia ha Minecraft come gioco più venduto (cosa piuttosto strana considerando anche che si parla di mercato fisico, mentre il gioco Mojang è spesso acquistato in digitale), Animal Crossing: New Horizons (peraltro erroneamente associato a EA nell'infografica, ma ovviamente di Nintendo) risulta il più venduto in Francia mentre la Russia a sorpresa elegge The Last of Us 2 come gioco in scatola più venduto nel 2020.

FIFA continua a dominare così come hanno fatto negli anni precedenti i vari capitoli dal 2017 in poi, ma anche i giochi Nintendo si difendono molto bene, a dimostrare anche in Europa l'ottimo andamento di Nintendo Switch, in particolare con performance impressionanti di Mario Kart 8 Deluxe, uscito nel "lontano" 2017 ma ancora terzo tra i giochi più venduti complessivamente nel 2020.