Hitman 3: il trailer con le citazioni della stampa ci ricorda della qualità del gioco

IO Interactive ha pubblicato il classico trailer con le citazioni della stampa di Hitman 3 per ricordare al mondo che il gioco è stato accolto con recensioni lusinghiere, chiuse da ottimi voti. Insomma, siamo di fronte a un'ottima conclusione dell'ultima trilogia con protagonista l'Agente '47. Naturalmente sono state selezionate solo le recensioni positive (non poteva essere diversamente), ma in questo caso la scelta non stona, vista la qualità dell'opera.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Hitman 3 è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PS4, PS5, Stadia e Nintendo Switch (giocabile via cloud). Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Hitman 3, scritta dall'inossidabile Francesco Serino, in cui possiamo leggere:

Non è che sia particolarmente difficile giudicare Hitman 3, è che trattarlo come un prodotto singolo, cioè al netto dei capitoli precedenti, ci pare un po' ingiusto. Se lo dividiamo dagli altri (ma non è questo che ha fatto IO Interactive?), si dimostra un buon gioco, con un numero più che sufficiente di contenuti di grande qualità, ma anche facendo finta di nulla si sente, si vede, che lavora a un terzo delle sue potenzialità. Il consiglio che ci sentiamo di darvi, se non vi siete mai avvicinati alla trilogia, è proprio quello che temevate: acquistare i tre giochi in blocco, magari sfruttando le offerte già annunciate o quelle che verranno proposte in futuro, in modo da avere una delle più divertenti, corpose e sofisticate esperienze stealth di sempre.