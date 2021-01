Hitman 3, la recensione: il capitolo finale di una trilogia straordinaria

C'è da volere bene ai danesi di IO Interactive, e cercheremo di spiegarvi il perché proprio lungo la recensione di Hitman 3.

La serie nasce e trionfa in pochi istanti con un gioco di debutto straordinario, continua a camminare vittoriosa nella storia con un seguito di grande successo, per tornare subito dopo con una compilation di livelli pensata per dare al pubblico un po' di Hitman in più, in attesa di un seguito vero e proprio. L'attesa dura circa quattro anni: Hitman Blood Money arriva nei negozi nel 2006, pronto a fare sfaceli. Qualcosa però è cambiato drasticamente, e sono i gusti di un pubblico che accoglie il nuovo Hitman con drammatico disinteresse. E dire che Blood Money è davvero un capolavoro degli stealth, ancora oggi il miglior Hitman in circolazione e probabilmente il miglior lavoro di IO Interactive, che tra tante qualità ha anche un finale (segreto, ma nemmeno tanto) tra i più soddisfacenti di sempre.

Convinti a ragione di avere ancora un grande gioco tra le mani, ma costretti a cambiarne la formula per conquistare una nuova generazione di assassini virtuali, per il capitolo successivo i designer di IO Interactive danno vita a un Hitman diverso. Himan Absolution esce nel 2012 e introduce alcune nuove meccaniche stealth davvero molto interessanti, che fortunatamente rivedremo in seguito, deve però anche far spazio a una narrativa molto più rigida che in passato, con conseguenze che si riveleranno disastrose per la sua popolarità. Hitman Absolution è il più cinematografico della serie, non si tira indietro quando c'è da mettere lo stealth da parte per fare spazio a una liberatoria sparatoria piena di esplosioni e corpi che volano. Ma i videogiocatori, lo sappiamo bene, amano strapparsi le vesti e urlare al tradimento appena se ne intravede la possibilità, e su Absolution i fan della serie furono categorici. Absolution probabilmente è l'Hitman peggiore, ma rimane comunque un'esperienza stealth di tutto rispetto che non avrebbe meritato il trattamento subito. Il flop però è anche colpa di IO Interactive che dopo aver trasformato Agente 47 in un personaggio cinematografico, con il film Hitman L'Assassino del 2007, invece di cavalcarne la rinnovata popolarità decide di dedicarsi ad altro, creando la serie Kane & Lynch.

E arriviamo finalmente a noi, o quasi. Iniziano i lavori sul nuovo Hitman, senza numero né sottotitoli. Un reboot? Quasi, IO Interactive preferisce parlare di una nuova trilogia, la World of Assassination Trilogy. Il problema è che SquareEnix, che nel frattempo ha acquisito la compagnia svedese, dopo gli scivoloni precedenti non si fida mica più tanto. Per limitare i rischi, tutti insieme arrivano a una soluzione: spezzettare il nuovo Hitman come i giochi Telltale e Dontnod. Scelta pessima, visto che il gioco debutta nel 2016, quando tutti già non sopportano più i giochi ad episodi e il fenomeno TellTale si è ridotto considerevolmente. Per il nuovo Hitman la partenza è lenta, tanto che per agguantare il comunque mediocre risultato dovrà aspettare di uscire in versione completa. "Finalmente", esclamarono in tanti. Proprio per questo, l'idea di un Hitman a episodi viene messa da parte in occasione dell'arrivo di Hitman 2 e di conseguenza per questo nuovo Hitman 3, il capitolo finale della World of Assassination Trilogy.