Puzzle Quest 3 annunciato con trailer di presentazione

Puzzle Quest 3 è stato annunciato a sorpresa in queste ore con un primo trailer di presentazione, presentandosi come un'evoluzione diretta del celebre misto tra puzzle e RPG, a oltre dieci anni di distanza dal capitolo precedente.

Puzzle Quest 3 è stato annunciato da 505 Games, che è il nuovo publisher della serie dopo l'acquisizione di Infinity Plus Two, lo studio di sviluppo responsabile del gioco originale, finalizzata proprio in questi giorni. La meccanica sembra ripresa dai capitoli precedenti ma con diversi arricchimenti e una grafica in 3D.

In sostanza, si tratta ancora di un puzzle game con meccanica "match 3" ma che propone anche caratteristiche da RPG con ambientazione fantasy, combattimenti uno contro uno e un mondo di gioco interamente in 3D. La storia è ambientata 500 anni dopo l'originale e vede i giocatori intraprendere un lungo e pericoloso viaggio attraverso Etheria per scoprire il significato delle misteriose parole pronunciate dall'antico Drago Rosso in punto di morte.

Puzzle Quest 3 presenta una nuova avventura in cui il giocatore diventerà l'eroe definitivo, combattendo in emozionanti battaglie testa a testa e costruendosi la propria eredità. Il gioco include un coinvolgente sistema di battaglia dove i giocatori scatenano incantesimi devastanti e attacchi paralizzanti attraverso il potere di frantumazione delle gemme, in un sistema a turni migliorato. Puzzle Quest 3 spinge ancora una volta i limiti del genere introducendo nuove e innovative meccaniche di gioco. Il gioco sarà disponibile per i fan di tutto il mondo, su una vasta gamma di dispositivi mobile e PC nel corso di quest'anno, con ulteriori piattaforme da annunciare.

La serie, sviluppata dal team australiano Infinity Plus Two, ha generato 200 milioni di dollari in entrate e accumulato circa 32 milioni di utenti in tutto il mondo. Puzzle Quest 3 verrà distribuito come free-to-play ma non ha ancora una data di uscita né piattaforme previste.