Among Us, nel cosplay di peachmilky il rosa è sospetto ma molto piacevole

Si poteva pensare che Among Us sarebbe stato difficile da utilizzare come tema per i cosplay, ma avevamo evidentemente sottovalutato le risorse delle cosplay, come dimostra questa perfetta reinterpretazione di uno dei personaggi da parte di peachmilky.

Al di là delle qualità indubbie della ragazza in questione, di cui avevamo già ammirato la Mona di Genshin Impact in un cosplay precedente, quello che colpisce in questo photoshoot pubblicato su Instagram è la notevole cura riporta nei particolari.

Il cosplay del membro dell'equipaggio (o impostore) è di per sé piuttosto semplice, trattandosi di una tuta spaziale con casco integrale, ma peachmilky e le amiche vi hanno applicato anche alcune delle tipiche personalizzazioni che si possono aggiungere al costume per renderlo più particolare.

Vediamo ad esempio l'uovo sul casco rosa, così come il rotolo di carta igienica e la foglia sul blu e sul rosso. Oltre alla ricostruzione dell'admin, inoltre, possiamo vedere peachmilky impegnata in una simpatica reinterpretazione della tipica task dei cavi da riallacciare, prima di una foto di gruppo finale con altre due "colleghe", peraltro con aggiunta di scollature notevoli.

