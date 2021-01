Nintendo Switch domina le vendite in Giappone con Momotaro Dentetsu, concorrenza annichilita

Nintendo Switch si conferma ancora una volta inarrestabile in Giappone e ormai nessuno si stupisce più, mentre rimangono impressionanti le performance di Momotaro Dentetsu, che continua a trainare Konami in patria come gioco più venduto.

Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! è ancora il gioco più venduto nella classifica settimanale per i giorni compresi tra l'11 e il 17 gennaio 2021, titolo che ha contribuito a rendere Konami, inaspettatamente, il publisher third party di maggior successo in Giappone nell'ultimo periodo.

A seguire il solito Animal Crossing: New Horizons e una sfilza di giochi Nintendo Switch, unica piattaforma presente nella top ten. Il dominio dell'ibrida si nota anche sul fronte hardware, dove la console Nintendo dimostra vendite superiori di quasi venti volte rispetto a tutte le PlayStation presenti, per non parlare di Xbox che come al solito è praticamente assente in Giappone.

Possiamo continuare a parlare di difficoltà nel reperire PS5, cosa che è sicuramente un dato di fatto, ma questo tipo di rapporto tra le vendite hardware prosegue ormai da troppo tempo per parlare di problemi contingenti, di fatto quello che si sta configurando in Giappone è una sorta di monopolio da parte di Nintendo Switch.

Classifica software (vendite totali tra parentesi)