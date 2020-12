Konami è attualmente il publisher third party di maggior successo in Giappone

Konami è diventato il publisher third party di maggior successo in Giappone nel corso dell'ultima settimana, superando Square Enix soprattutto grazie alle vendite di Momotaro Dentetsu.

In attesa del nuovo annuncio legato alla saga di Bomberman, l'azienda nipponica ha dunque confermato di aver messo in atto una strategia solida, che le ha consentito di macinare numeri nonostante l'apparente abbandono dei suoi brand più noti.

È infatti cosa nota che nel corso degli anni Konami ha perso interesse nei confronti di proprietà intellettuali come Castlevania, Contra e finanche Metal Gear Solid, quest'ultimo sfruttato unicamente come base di partenza per lo spin-off survival Metal Gear Survive.

Praticamente sconosciuto in occidente, Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! ha appena superato gli 1,5 milioni di copie vendute, dominando le classifiche giapponesi nelle ultime settimane.

Migliori publisher third party in Giappone, settimana 51