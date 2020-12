Bomberman: Konami farà presto un annuncio legato alla saga

Noriaki Okamura di Konami ha recentemente rilasciato un intervista a Famitsu e ha svelato che la compagnia farà presto un annuncio dedicato alla saga di Bomberman. Le parole esatte di Okamura sono state: "Ci sono inoltre dei piani per un nuovo annuncio legato a Bomberman, a breve. Speriamo che non vediate l'ora di scoprire di più".

Purtroppo, questo è tutto quello che è stato detto a riguardo, quindi non sappiamo di preciso di cosa potrebbe trattarsi. Potrebbe essere una remaster, il porting di un gioco già noto, un nuovo titolo mobile, un nuovo gioco ancora non annunciato oppure anche un panchiko: tutto è possibile e speculare senza basi ha veramente poco senso.

Bomberman non è stato di certo uno dei nomi più attivi negli ultimi anni, quindi sembra difficile che la compagnia giapponese voglia proporre qualcosa di nuovo e/o rivoluzionario. Purtroppo, con la sola esclusione di Pro Evolution Soccer (PES) e pochi altri nomi, possiamo dire lo stesso di molte IP Konami. La compagnia ha infatti messo da parte Metal Gear, Castlevania e Silent Hill, con grande dispiacere dei fan.

Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni riguardo a Bomberman: speriamo di non dover attendere ancora troppo tempo. Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione di Super Bomberman R Online

.