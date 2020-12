PS5: gioco esclusivo multigiocatore in sviluppo presso London Studio per un annuncio

SIE London Studio potrebbe essere al lavoro su un nuovo gioco esclusivo multigiocatore per PS5. Giungiamo a questa conclusione dopo aver scoperto che David Skilton (VFX Lead di SIE London Studio) ha menzionato sul proprio profilo LinkedIn di essere al lavoro su un gioco PS5 ancora non annunciato.

A questo, aggiungiamo il fatto che SIE London Studio, tramite il proprio sito internet ufficiale, ha svelato di essere in cerca di un Lead Online Programmer per "lo sviluppo delle funzioni online richieste per il prossimo grande gioco" del team. Questo annuncio non menziona direttamente PS5, ma è abbastanza probabile che sia lo stesso progetto indicato da Skilton.

Ad oggi, SIE London Studio è noto soprattutto per lo sviluppo del gioco VR Blood and Truth: non sappiamo però se il prossimo progetto sia un titolo per realtà virtuale o uno classico. Attualmente PS5 supporta PS VR unicamente tramite retrocompatibilità: ovvero, i giochi PS5 non possono includere una modalità VR.

Una possibilità è che Sony sia al lavoro su una nuova versione del proprio visore - che sarebbe supportata nativamente da PS5 - e SIE London Studio è già al lavoro su un grande gioco per il nuovo visore.

Per ora, comunque, si tratta solo di speculazioni. Di certo qualcosa si sta muovendo nel team londinese di Sony e PS5 riceverà, presto o tardi, una loro nuova esclusiva. Speriamo che nel corso del 2021 Sony sveli informazioni ufficiali in merito. Nel frattempo, il problema è ottenere una console: i video di gente che ha ricevuto PS5 per Natale stanno diventando virali, tanto è desiderata.