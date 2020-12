Epic Games Store: Night in the Woods è il gioco gratis PC del 27 dicembre 2020

Con una nuova giornata arriva anche un altro gioco gratis per PC dall'Epic Games Store, naturalmente, proseguendo con la simpaticissima iniziativa giornaliera inaugurata per queste feste natalizie. Oggi, 27 dicembre 2020, fino alle ore 16:59 di domani, sarà possibile riscattare senza costi aggiuntivi Night in the Woods. Si tratta di un'ottima avventura indie che parla di crescita, scoperta e maturazione.

Nei giorni scorsi è stata svelata lista dei giochi gratis per PC di Natale 2020. Quindi, nel caso in cui vogliate sapere quali altri regali saranno fatti nei prossimi giorni, abbiamo scoperto che si tratta di un leak affidabile.

Per poter riscattare Night in the Woods gratuitamente dall'Epic Games Store basterà andare sulla pagina delle offerte delle feste di Epic Games Store per farlo vostro.

Night in the Woods è una particolare avventura fortemente incentrata sulla narrazione ma contenente anche vari enigmi e mini-game, che rendono difficile una definizione precisa per questo videogioco, peraltro caratterizzato da una peculiare grafica in 2D a scorrimento laterale.

Mae è la protagonista della storia, che abbandona il college e torna nella sua città natale per bighellonare in giro insieme agli amici, ma al suo arrivo scopre che molte cose sono cambiate: gli amici sono cresciuti, hanno preso strade diverse e anche la città stessa ha un altro aspetto. Anche Mae scopre di avere nuove risorse e abilità che le consentono di raggiungere alcune parti della città che non sapeva nemmeno esistessero, e inizia così una nuova e inattesa avventura.

Il tutto è peraltro rappresentato come una sorta di cartone animato interpretato da vari animali antropomorfi, per cui Mae è una gatta che si muove all'interno di un paese tutto abitato da altri animali. Night in the Woods si presenta come una sorta di adventure in forma di platform con struttura 2D e una bella grafica disegnata con un particolare stile che trasmette il fascino e la malinconia della storia.

Come da tradizione, c'è una carta regalo che "nasconde" il gioco gratis di domani, consentendo di speculare su quale sia il prossimo, ma dovremo attendere le ore 17:00 di domani per scoprirlo in forma ufficiale, anche se la lista suddetta si è dimostrata essere ormai un leak affidabile.