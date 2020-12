Epic Games Store, spunta un'altra lista dei possibili giochi gratis in arrivo

C'era già stata una prima idea sui possibili 15 giochi gratis previsti per le feste di Epic Games Store, ma le prime uscite hanno già ampiamente smentito la questione, dunque andiamo avanti con quest'altra ipotesi, da prendere esclusivamente come voce di corridoio assolutamente non verificata:

Le offerte per le festività natalizie di Epic Games Store sono già a pieno regime, con un gioco gratis al giorno che viene svelato progressivamente alle ore 17:00 di ogni giorno , ma ovviamente sono già partite le speculazioni e le voci di corridoio su quali possano essere i prossimi titoli in arrivo.

Se non altro, questo elenco sembra più verosimile di quello comparso in precedenza, che conteneva titoli piuttosto grossi e recenti come Horizon Zero Dawn, Monster Hunter: World e vari altri, ma non si sa proprio da dove venga quest'altra lista per essere considerata credibile.

Intanto, Epic Games Store ha già offerto i primi due giochi della lista, ovvero Cities Skyline il 17 dicembre e Oddworld: New 'n' Tasty come gioco gratis del 18 dicembre.