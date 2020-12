Epic Games Store: Oddworld: New 'n' Tasty è il gioco gratis PC del 18 dicembre

Epic Games Store ha svelato il gioco gratis di oggi 18 dicembre 2020: Oddworld: New 'n' Tasty, regalato in occasione del suo evento natalizio con cui darà un totale di quindici giochi ai suoi utenti, il primo dei quali è stato l'ottimo Cities: Skylines.

Per riscattare Oddworld: New 'n' Tasty andate sulla pagina delle offerte delle feste di Epic Games Store e fatelo vostro.

Esplora antiche rovine, sfuggi a bestie carnivore ed evita le guardie dal grilletto facile nei panni di Abe, l'eroe originale di Oddworld in questa versione ricostruita con amore: costruita da zero e totalmente rivisitata della classica avventura Oddworld: Abe's Oddysee.

Si ritorna a Oddworld

Un tempo addetto alle pulizie della più grande fabbrica di carni di Oddworld, Abe scopre per caso il piano segreto del suo capo di trasformare gli schiavi della RuptureFarms in gustosi snack della nuova linea di prodotti confezionati con carni. Abe dovrà salvarsi dai tritatutto, ma questo è solo l'inizio della sua Oddissea. Molti pericoli attendono Abe nel suo viaggio alla scoperta dell'eredità della sua gente.

Ricostruito da zero partendo dalla versione originale: goditi la grafica mozzafiato, l'audio migliorato e un gameplay assolutamente fantastico.

Tra le altre iniziative di Epic Games Store per il Natale 2020 spicca un buono da 10€ utilizzabile con acquisti superiori ai 15€ e una serie di sconti per titoli molto recenti come Assassin's Creed Valhalla venduto a 49,79€ (-17%), Immortals: Fenyx Rising venduto a 40,19€ (-33%), Godfall venduto a 50,99€ (-15%) e Watch Dogs: Legion venduto a 40,19€ (-33%).

Stando agli indizi sulla carta regalo del gioco misterioso, il gioco gratis di domani 19 dicembre 2020 dovrebbe essere Night in the Woods. Per avere conferme, non ci resta che attendere 24 ore.