Epic Games Store: Cities Skyline è il gioco gratis PC del 17 dicembre

A partire da oggi l'Epic Games Store regalerà un gioco per PC ogni giorno fino alla fine del 2020. Il gioco gratis per PC del 17 dicembre 2020 è Cities: Skyline, un ottimo City Builder di Paradox Interactive.

A questo indirizzo potrete scaricare gratis Cities: Skyline dall'Epic Games Store.

In questo modo il negozio di Epic Games conferma il rumor di stamattina, che sosteneva che fosse proprio Cities: Skyline il regalo del 17 dicembre. La carta regato utilizzata per avvolgere il pacchetto sembra dare sempre qualche suggerimento su quello che si nasconde all'interno. E in questo modo si sconfessa -sfortunatamente- l'incredibile lista di 15 giochi gratis che era trapelata nella giornata di ieri.

Con l'arrivo di Cities Skyline si interrompe la promozione che offriva Pillars of Eternity - Definitive Edition e Tyranny - Gold Edition gratis, ma diremmo che in questo caso non ci sia davvero nulla di cui lamentarsi.

Nel caso in cui non sappiate cosa aspettarvi da questa evoluzione di SimCity, questa è la nostra recensione di Cities: Skylines.

Cosa pensate sarà offerto domani in regalo?