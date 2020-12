Epic Games Store: i 15 giochi gratis per PC in arrivo sono questi?

Come già sappiamo, Epic Games Store ha in programma di regalare, a partire da domani 17 dicembre, 15 giorni gratis PC. Ogni giorno, quindi, per 24 ore sarà possibile reclamare un nuovo videogioco e aggiungerlo così alla propria lista. Non sappiamo, ufficialmente, quali sono questi videogame, ma un leak potrebbe averli svelati.

Parliamo di YE39, attivo su Twitter e dedito a news e leak su Fortnite, che ha condiviso un'immagine con i possibili 15 giochi gratis dell'Epic Games Store. Ecco quali sono:



Dying Light (17 dicembre)

Resident Evil 7 (18 dicembre)

The Witcher 3 (19 dicembre)

Mass Effect: Andromeda (20 dicembre)

Assassin's Creed: Origins (21 dicembre)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (22 dicembre)

The Evil Within 2 (23 dicembre)

Far Cry 5 (24 dicembre)

Fallout 4 (25 dicembre)

Borderlands 3 (26 dicembre)

Monster Hunter: World (27 dicembre)

Dragon Age: Inquisition (28 dicembre)

Horizon: Zero Dawn (29 dicembre)

Ghost Recon: Breakpoint (30 dicembre)

Hitman 2 (31 dicembre)

Ovviamente, si tratta unicamente di un rumor e non di un'informazione ufficiale, di conseguenza non è possibile verificarne la veridicità. Tutto quello che dobbiamo fare, però, è attendere domani per scoprire se il primo gioco regalato dall'Epic Game Store sia proprio quello presente in lista: Dying Light.

Se questo elenco di 15 giochi gratis fosse corretto, ci ritroveremmo tra le mani giochi di altissimo profilo, con alcuni nomi anche molto recenti, come Borderlands 3 e Horizon Zero Dawn. Per il momento, in ogni caso, dobbiamo preoccuparci di reclamare i giochi gratis per PC del 10 dicembre 2020 dell'Epic Games Store che saranno disponibili solo fino a domani.