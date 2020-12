Persona 5 Royale: nuovi vinili dedicati alle nuove musiche in arrivo

L'amata colonna sonora di Persona 5 Royale sta per essere riprodotta all'interno di tre nuovi LP in vinile. L'annuncio è arrivato da iam8bit che ha anche annunciato la ristampa della "Essential Edition" composta da 4 LP dedicata a Persona 5, la prima versione del gioco.

I tre nuovi LP includeranno, ovviamente, le musiche aggiuntive proposte in Royale. Preordinando entro il 31 dicembre i tre LP di Persona 5 Royale, inoltre, si otterrà un 7" dedicato a Hymn of the Souls, traccia presente in sottofondo nella Velvet Room.

Il vinile da 4 LP dedicato a Persona 5 costa 100 dollari, mentre la nuova edizione a tre dischi (che includono un totale di 29 tracce) dedicata a Persona 5 Royale viene venduta al prezzo di 75 dollari. iam8bit spedisce anche in Italia, ma ovviamente ci sono costi di trasporto e dogana da aggiungere al prezzo del prodotto: il calcolo viene eseguito in automatico prima di inserire le informazioni di pagamento sul sito di iam8bit.

iam8bit, inoltre, ha rimesso a disposizione anche i vinili dedicati a Cuphead, Journey, Shadow of the Colossus, Pokémon Oro/Argento/Cristallo e Rocket League. Le spedizioni del vinile di Persona 5 Royale sono previste per il secondo quarto del prossimo anno.

Infine, vi ricordiamo che il prossimo anno arriverà anche Persona 5 Strikers, ecco l'anteprima dopo averlo visto di nuovo in azione.