Giochi mobile: 75.4 miliardi di dollari generati nel 2020, PUBG domina

I giochi mobile sono sempre più importanti nel mercato mondiale: nel corso del 2020, secondo i dati di Sensor Tower, i giochi mobile hanno infatti generato 75.4 miliardi di dollari, con ben cinque titoli in grado di superare da soli il miliardo di dollari generati. A dominare è PUBG Mobile (considerando anche la sua versione cinese nota come Game for Peace).

Sensor Tower afferma infatti che PUBG Mobile ha toccato i 2.6 miliardi di dollari nell'arco del 2020, seguito immediatamente da Honor of Kings, che si ferma a "soli" 2.5 miliardi di dollari. PUBG Mobile ha visto un aumento del 64.3% rispetto allo scorso anno, mentre Honor of Kings si è accontentato di una crescita del 42.8%. C'è però una notevole distanza tra le prime due posizioni dei giochi mobile più redditizi e la terza: Pokémon GO. Il titolo di Niantic è riuscito a raggiungere 1.2 miliardi di dollari con una crescita del 31.5% rispetto allo scorso anno.

In quarta posizione troviamo invece Coin Master e nell'ultima posizione Roblox, entrambi fermi a 1.1 miliardi. Considerando però che mancano ancora un paio di settimane alla fine dell'anno, è possibile che a questa lista dei giochi mobile miliardari si aggiunta anche Monster Strike che ha generato 958 milioni, anche se con una crescita molto modesta (2.8% rispetto allo scorso anno).

Come detto, nel 2020 i giochi mobile hanno generato in totale 75.4 miliardi: in altre parole, hanno avuto una crescita del 19.5% rispetto al 2019. Secondo Sensor Tower questi risultati non saranno replicati nel 2021, ma ritiene comunque che vi sarà una crescita, permettendo quindi a molti altri giochi di raggiungere il miliardo di dollari entro la fine del prossimo anno.

