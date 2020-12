Alba: a Wildlife Adventure, la recensione: il nuovo gioco degli autori di Monument Valley

Una piccola oasi d'estate mediterranea: in questo senso la recensione di Alba: a Wildlife Adventure presenta un gioco che capita veramente a fagiolo come un'autentica fuga da questo rigido e cupo inverno. Ustwo, gli sviluppatori anche di Monument Valley, Assemble with Care e Land's End, hanno già dimostrato di saper costruire delle atmosfere di grande fascino, ma mai come in questo caso tale caratteristica è assurta ad elemento fondante del gioco. Alba: a Wildlife Adventure (o Alba: Missione Natura in italiano) racconta la storia di una ragazzina che torna, un'estate, nell'isola mediterranea al largo della Spagna dove passava la villeggiatura con i nonni da bambina, immersa tra la natura selvaggia, i campi coltivati e la piccola cittadina costiera. Questa volta, però, scopre che l'isola sta per essere sconvolta da un cambiamento importante che potrebbe modificarne per sempre la fisionomia, ovvero la costruzione di un enorme hotel al posto della storica riserva naturale. Questa scoperta risveglia in Alba il suo spirito naturalista e la costringe a entrare in azione come mai era successo prima, con la volontà di cambiare le cose e la piena consapevolezza di poterlo fare a prescindere dalla lotta impari che le si pone dinanzi.





È una storia ecologica, insomma, ma racconta anche la crescita di una bambina, mettendo in scena un esempio di empowerment che abbandona qualsiasi tono paternalistico, affidandosi semplicemente all'entusiasmo di due ragazzine che vogliono difendere a tutti i costi la natura dell'isola, dando il via a una rivoluzione a passo saltellante. Fondato in tutta fretta il Club per il Salvataggio Animali Alba & Ines (CSAAI, "nome provvisorio") con l'amica d'infanzia Inés, la soluzione per salvare la riserva naturale e bloccare la costruzione dell'eco-mostro potrebbe essere la raccolta di 50 firme per la causa naturalista, ma in una settimana non è un'impresa semplice. Alba si ritrova quindi a dover portare a termine un lungo elenco di compiti che riguardano la riparazione di strutture in legno sparse per l'isola, la pulizia delle aree dall'immondizia, il salvataggio di animali e vari lavori utili alla società e in grado di valorizzare il patrimonio ambientale dell'isola per riuscire ad attrarre il maggior numero di abitanti verso la propria causa.

Raccontato così può sembrare un semplice edutainment per un pubblico infantile e Alba: a Wildlife Adventure può sicuramente essere visto anche in questo modo, ma la maniera in cui presenta le sue problematiche e la costruzione degli elementi di gameplay lo rendono un gioco vero e proprio, godibile da tutti. Non è una semplice imitazione caricaturale di un'avventura da bambini, ma una sorta di simulazione d'estate, vissuta proprio dal punto di vista dei piccoli a contatto con la natura, immersi in un'ambientazione splendida ed evocativa.