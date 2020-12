League of Legends, torneo Mercedes-Benz ARAM Challenge: i premi e come partecipare

Mercedes-Benz ha annunciato l'arrivo di un torneo "ARAM Challenge" 2 vs 2 di League of Legends e invita tutti gli appassionati di LoL ad iscriversi e mettersi alla prova per vincere fantastici premi, gloria e un posto nella finale del 29 dicembre. Ecco tutti i dettagli sui premi e sulle modalità di partecipazione.

Come è strutturato il torneo Mercedes-Benz ARAM Challenge è strutturato in quattro qualifiche in bracket ad eliminazione diretta, in modalità Bo1 Draft Pick. Le prime due squadre per ogni coppia di qualifica saranno poi inserite in uno stage Finale che avrà luogo in data 29 dicembre. Le qualifiche sono divise nel seguente formato:

Aram Challenge Classe A Cup #1 Italy - Giovedì 17 dicembre 2020, 15:00

Aram Challenge CLA Coupé Cup #2 Italy - Domenica 20 dicembre 2020, 15:00

Aram Challenge GLA Cup #3 Italy - Martedì 22 dicembre 2020, 15:00

Aram Challenge GLB Cup #4 Italy - Domenica 27 dicembre 2020, 15.00

Aram Challenge Cup Finale Italy - Martedì 29 dicembre 2020, 19:00

I premi in palio ARAM Mecedes-Benz mette in palio premi sia per le qualifiche che per la finale. Ecco tutti i dettagli a riguardo. Qualifiche Ecco i premi per le qualifiche del ARAM Mecedes-Benz di League of Legends:

1° posizione : 2 x 75€ in Buoni Amazon + 2 x 50€ in RP + 2 x Skin LoL + Accesso alla fase finale

: 2 x 75€ in Buoni Amazon + 2 x 50€ in RP + 2 x Skin LoL + Accesso alla fase finale 2° posizione : 2 x 50€ in Buoni Amazon + 2 x 25€ in RP + 2 x Skin LoL + Accesso alla fase finale

: 2 x 50€ in Buoni Amazon + 2 x 25€ in RP + 2 x Skin LoL + Accesso alla fase finale 3-4° posizione : 2 x 25€ in Buoni Amazon + 2 x 10€ in RP + 2 x Skin LoL

: 2 x 25€ in Buoni Amazon + 2 x 10€ in RP + 2 x Skin LoL 5-8° posizione: 2 x Skin LoL Finale Ecco i premi per le qualifiche dell'ARAM Mercedes-Benz di League of Legends:

1° posizione : 2 x 250€ in Buoni Amazon + 2 x 75€ in RP + 2 x 2 Skin LoL

: 2 x 250€ in Buoni Amazon + 2 x 75€ in RP + 2 x 2 Skin LoL 2° posizione : 2 x 100€ in Buoni Amazon + 2 x 50€ in RP + 2 x 2 Skin LoL

: 2 x 100€ in Buoni Amazon + 2 x 50€ in RP + 2 x 2 Skin LoL 3-4° posizione : 2 x 50€ in Buoni Amazon + 2 x 25€ in RP + 2 x 2 Skin LoL

: 2 x 50€ in Buoni Amazon + 2 x 25€ in RP + 2 x 2 Skin LoL 5-8° posizione: 2 x 20€ in Buoni Amazon + 2 x 2 Skin LoL