Natale 2020: i migliori regali hi-tech

Il Natale incombe, la pandemia continua e le file nei negozi rendono gli acquisti decisamente complessi, in un clima teso che non manca della minaccia di un nuovo lockdown proprio nel periodo di festa. Ma il giusto regalo, anche a sé stessi, potrebbe alleggerire questo strano finale del 2020 che ci chiede di pazientare ancora un po' prima di tornare a una vita scandita da ritmi più regolari e limiti meno opprimenti. Nella nostra panoramica dedicata ai regali hi-tech abbiamo incluso un po' di tutto, dai gadget superflui a quelli potenzialmente molto utili, guardando anche alle fasce di prezzo. Da qui l'alternanza tra doni decisamente onerosi, regali impegnativi ma abbordabili e omaggi meno lussuosi, seppur tutti caratterizzati da una qualità piuttosto alta. Il primo, tra l'altro, potrebbe essere tra i più utili per sopravvivere alle feste, infilare finalmente un piede nel futuro e mettere da parte, almeno per qualche tempo, il pensiero del processore, della scheda video o della console di nuova generazione che ancora non siamo riusciti ad acquistare.

Oculus Quest 2 Prezzo abbordabile e risoluzione migliorata hanno contribuito a spingere le vendite dell'Oculus Quest 2, un modello che, ottimo sia per essere usato in modalità stand alone sia colleato a un PC, è capitato nel momento giusto, con l'aumento dei titoli di alto profilo dedicati alla realtà virtuale e problemi di produzione che hanno reso irreperibili le altre novità del periodo. Da qui vendite molto elevate per la versione da 64 GB, perfetta per chi ha intenzione di utilizzarlo anche con un PC e non ha necessità di uno storage particolarmente ampio. L'ottimo prezzo corrisponde a qualche compromesso, a partire dalla fascia di sostegno decisamente spartana, ma non mancano gadget e aggiunte per potenziare un'offerta che rappresenta un regalo azzeccato anche in forza dell'effetto sorpresa che una tecnologia del genere ha nei confronti di chi non ha mai sperimentato prima le gioie della realtà virtuale. Acquista l'Oculus Quest 2.

BNEXT - Visore virtuale per smartphone Un assaggio a buon prezzo della realtà virtuale lo si può avere anche spendendo una cifra modesta, con ovvi compromessi per un modello pensato per funzionare usando come hardware, e come schermo, gli smartphone Apple e Android. Tra l'altro, a complicare le cose per l'utente meno smaliziato, c'è ancora un ecosistema in divenire, non facile da esplorare appieno, ma il visore BNEXT gode di una resa discreta e di un prezzo che lo rende adatto anche per un regalo meno impegnativo o come strumento per mettere alla prova le proprie reazioni alla realtà virtuale prima di effettuare un acquisto più oneroso. Acquista il visore BNEXT.

Sphero Mini Lo Sphero Mini è un classico gadget che combina tecnologie intriganti e basso prezzo in un giocattolo sfizioso, utilizzato sia per distrarre i gatti sia per mettere alla prova le proprie abilità con una serie di giochi pensati apposta. La sfera telecomandata è infatti appaiata a un'applicazione che ne espande le possibilità, consentendo di impostare anche il colore dell'illuminazione. Lo stesso guscio, inoltre, può essere sostituito per cambiare il look di un oggetto che in questa versione Mini risulta anche più facile da portare a spasso. Soffre però gli impatti troppo forti, perdendo la calibrazione che deve essere effettuata spesso. Acquista lo Sphero Mini.

COTOP - Cappello Bluetooth Il gadget dell'anno è il cappello Bluetooth dotato di cuffie e microfono, in questa versione COTOP realizzato in pile, dotato di Bluetooth 5.0 e dalla durata della batteria dichiarata di 10-12 ore. Tutto al servizio di un regalo non troppo impegnativo e perfetto per chi d'inverno non ha nessuna intenzione di tirare fuori le mani dalle tasche o lasciare le orecchie scoperte al freddo ma non vuole rinunciare alla propria colonna sonora o alle telefonate. Magari anche sul lavoro, sempre che questo sia all'aperto, a patto che le distrazioni non comportino rischi per il prossimo. Acquista il cappello Bluetooth COTOP.

Nintendo Switch Lite Lo strepitoso successo di Nintendo Switch, merito anche di una libreria eccellente, si combina con il prezzo della versione Lite, ovviamente limitata alla sola dimensione portatile che comunque rappresenta il pezzo forte dell'offerta Nintendo, mettendoci di fronte a un regalo di certo non economico, ma più abbordabile di altri regali hi-tech. Questo nonostante il valore intrinseco notevole di un oggetto attuale che gode anche di un gran numero di conversioni di titoli terze parti, in qualche caso purtroppo tirate via, ma in molti meritevoli. Acquista il Nintendo Switch Lite.

Kindle con luce frontale integrata L'offerta dei lettori di libri digitali Amazon Kindle include anche un modello con illuminazione frontale, utilizzabile quindi in qualsiasi condizione di luce. Tra l'altro questo specifico modello ha un prezzo ribassato grazie a un salvaschermo che riproduce offerte speciali e messaggi promozionali quando il display è bloccato o in modalità standby. Nessun disturbo durante la lettura, quindi, per un regalo perfetto da fare a sé stessi o a qualcuno che apprezza particolarmente le strategie di risparmio. Per tutti gli altri casi c'è invece la versione senza pubblicità, a un prezzo maggiorato di 10 euro. Acquista il lettore Kindle con luce integrata.

Sony PS-LX310BT La combinazione tra giradischi classico, con braccio meccanico ad alta precisione, e connettività wireless, oltre ovviamente alle uscite audio per usarlo con qualsivoglia altoparlante, fa del giradischi Sony PS-LX310BT un regalo sospeso nel tempo, perfetto per chi apprezza la natura analogica del vinile ma non vuole rinunciare alla comodità moderna. Il tutto impreziosito da un ottimo rapporto tra prezzo e qualità. Da notare però che manca un altoparlante e che deve quindi essere acquistato a parte, anche se al giorno d'oggi è difficile trovare qualcuno del tutto sprovvisto di una cassa Bluetooth o di un qualsivoglia sistema di riproduzione audio. Acquista il giradischi Bluetooth Sony.

Sonos Beam Soundbar Restiamo nell'ambito del sonoro ma alziamo il tiro con una delle migliori soundbar compatte in circolazione per quanto riguarda il rapporto tra dimensioni ed effetto avvolgimento del suono. Certo, la Sonos Beam è un regalo importante visto il prezzo elevato, ma questo corrisponde anche a una riproduzione ottima della voce, una potenza notevole in relazione alle dimensioni e controlli vocali con integrazione nativa per Alexa e Google Assistant. Da notare però la mancanza del supporto DTS, da mettere in conto al pari della spesa. Acquista la soundbar Sonos Beam.

Xiaomi Mi Box S TV 4K Lo Xiaomi Mi Box S è un'ottimo media player 4K che gode di tutte le certificazioni immaginabili. Manca il supporto ufficiale per alcune applicazioni tra cui Amazon Prime, anche se molti hanno trovato modi per aggirare il limite, ma c'è tutto il mondo Chromecast oltre a elaborazione dedicata per l'HDR e prestazioni complessive eccellenti, perfette per valorizzare un 4K non particolarmente forte dal punto di vista multimediale. Il tutto a un prezzo equilibrato in relazione all'offerta complessiva. Acquista lo Xiaomi Mi Box S TV 4K.