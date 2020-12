Telegram down: dopo Google, problemi anche per il servizio di messaggistica

Telegram sta affrontando vari problemi al momento, risultando down da alcuni minuti in Italia e rendendo impossibile l'utilizzo app, sia in ricezione che per l'invio di messaggi, a poche ore di distanza dall'outage di Google e servizi connessi.

Ieri era successo a Google, con YouTube, Gmail, Docs e gli altri servizi che non hanno funzionato per poche ore ma generando comunque un notevole scompenso, considerando in quanti, in tutto il mondo, fanno affidamento su questi per diversi motivi, tra impegni personali e professionali, oggi invece si parla di Telegram, servizio di messaggistica sempre più diffuso al livello globale.

Non è chiaro quanto sia diffuso il problema, ma stando alle rilevazioni sui disservizi, sembra che Telegram al momento non funzioni in Italia e in varie zone dell'Europa, tra Russia e paesi dell'Est, con qualche disservizio registrato anche nella parte continentale dell'Europa.

Restiamo in attesa di eventuali sviluppi sulla questione, che probabilmente si risolverà nel giro di qualche minuto. A questo punto è possibile che questi disservizi abbiano anche origine dolosa, in attesa di ulteriori notizie al riguardo.