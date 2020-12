Google down: YouTube, Gmail, Docs e gli altri servizi non funzionano

Google è down e non funziona: il gigante di Mountain View è stato colpito da una serie di grossi problemi che hanno messo offline tutti i suoi servizi tra YouTube, Gmail, Google Docs, Drive e tutti gli altri sistemi collegati.

Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma i problemi ai server sembra siano globali, visto che vengono riportato sia da fonti italiane che all'estero: DownDetector rileva problemi, indicando che questi colpiscono sia i servizi business che quelli privati e sono iniziati alle ore 6:40 am ET per quanto riguarda Gmail, ovvero le 12:40 dalle nostre parti.

Google, al momento, non ha ancora riportato ufficialmente il problema e non ci sono spiegazioni precise al riguardo, ma riporteremo eventuali aggiornamenti non appena usciranno ulteriori update sulla questione. Nel frattempo, non risultano disponibili i vari servizi, anche collegati a dispositivi esterni come i Nest o gli assistenti virtuali legati a Google Assistant.

Finora sembra sicuro che l'outage abbia colpito USA, Regno Unito, Italia, Olanda, Giappone e vari altri paesi, dunque sembra essere una questione globale. Per quanto riguarda più nello specifico i videogiochi, segnaliamo che ovviamente anche Stadia non è raggiungibile al momento, cosa che immaginiamo possa rappresentare un problema per tutti coloro che hanno deciso di giocare Cyberpunk 2077 su tale servizio.

Le conseguenze del malfunzionamento colpiscono anche la didattica a distanza, considerando in quanti, anche in Italia, si sono affidati a Google Classroom per portare avanti le lezioni da casa, servizio che risulta offline anch'esso in queste ore.

Da notare, peraltro, che YouTube sembra funzionare nel caso in cui non ci si acceda utilizzando il proprio account, ovvero senza fare il login. Sembra dunque esserci un problema legato alla gestione degli account in concomitanza con i servizi Google, per il momento.