Cyberpunk 2077: un bug consente di scoprire i falsi invalidi di Night City

Cyberpunk 2077 è una vera e propria fucina di bug fantastici, come questo che consente di scoprire gli evidentemente numerosissimi falsi invalidi che popolano Night City.

Sostanzialmente basta prendere a pugni i personaggi non giocanti sulle sedie a rotelle per vederli alzarsi in piedi di scatto e scappare via in preda al panico. Sublime bellezza.

Cyberpunk 2077 ci sta regalando grandissime emozioni dal punto di vista dei bug, tra peni che escono inopportunamente dai pantaloni e corse in auto trasformate in cinepanettoni. Siamo davvero a dei livelli altissimi. Otto anni di attesa, ma ne è valsa la pena per vivere tutto questo.

Per finire in bellezza vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è disponibile per PC, Stadia (le versioni ottime), PS4 e Xbox One (le versioni orrende). Queste ultime, giocate in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series S diventano come per magia accettabili.