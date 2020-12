Cyberpunk 2077, un glitch fa uscire il pene dai pantaloni: è il più bello di sempre?

Cyberpunk 2077 ha il glitch più bello di sempre, che fa letteralmente uscire il pene dai pantaloni dei personaggi. Probabilmente è un problema di penetrazione poligonale (questa è sottile... ma nemmeno troppo).

Come saprete il gioco di CD Projekt Red ha un completissimo editor di personaggi, che consente anche di modificarne i genitali, variando ad esempio le dimensioni del Gulliver. Giustamente tanto sforzo non meritava di essere celato da dei tristi pantaloni e allora ha deciso di uscire fuori, mostrandosi in tutta la sua maestosità.

Purtroppo per adesso non è stato scoperto come riprodurre il glitch, quindi non è chiaro come farlo manifestare. Comunque sia è bello anche solo sapere che esista. Lo sappiamo che è un comunque un bug, ma quantomeno è uno di quelli divertenti, di cui si può sorridere senza drammi, che per Cyberpunk 2077 non mancano proprio.

