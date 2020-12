Sonic the Hedgehog, Netflix ha annunciato la serie animata 3D

Netflix ha annunciato una serie animata 3D di Sonic the Hedgehog, la mascotte blu di Sega, nonché uno dei personaggi più amati del mondo dei videogiochi, serie realizzata in collaborazione con Wild Brain e Man of Action Entertainment, oltre che con Sega stessa.

Purtroppo per ora non ci sono dettagli su ciò che ci aspetta e l'annuncio non è stato accompagnato da video o immagini, ma solo dai loghi del servizio di video streaming e del personaggio. L'unica certezza è l'arrivo nel 2022, ossia tra più di un anno. Non è molto, ma per ora bisogna accontentarsi.

Da notare che nel frattempo il tweet di annuncio è stato rimosso. Evidentemente qualcuno lo ha pubblicato per sbaglio prima del tempo. Fortunatamente la rete conserva un po' tutto, quindi possiamo vedere il tweet riprodotto nell'immagine seguente:

Non sappiamo se la nuova serie di Sonic sarà collegata in qualche modo ai film. Insomma, vi sapremo ridire.