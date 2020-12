Destiny 2: Oltre la Luce, il trailer dell'Aurora ci rende tutti più festivi

Bungie ha pubblicato un nuovo trailer di Destiny 2: Oltre la Luce per annunciare l'arrivo dell'aggiornamento "L'aurora", disponibile dal 15 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021. Come il periodo festivo dovrebbe farvi capire, stiamo parlando dell'aggiunta di contenuti gratuiti a tema natalizio, gratuiti per tutti i giocatori.

Nemmeno il freddo pungente di Europa può congelare i cuori dei guardiani in questo speciale momento dell'anno. Eva Levante ti dà il benvenuto alla Torre offrendoti una nuova ricetta e qualche regalo inaspettato; forse ti lascerà anche dominare la pista col tuo astore truccato. Tieniti pronto, equipaggiati di regali e mantieni il sangue freddo: l'Aurora è tornata.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo anche che in Destiny 2 è in corso la Stagione della Caccia, che terminerà il 9 febbraio 2021.