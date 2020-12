Epic Games Store, 15 giochi gratis per il Natale 2020

Dal 17 dicembre 2020 Epic Games Store regalerà ben quindici giochi per festeggiare il Natale 2020. Ne darà uno al giorno per quindici giorni di seguito, fino quindi a dopo Capodanno.

Ogni gioco sarà gratuito per sole 24 ore, quindi bisognerà sbrigarsi a riscattarlo. Per adesso non si sa nulla su quali giochi saranno donati, ma Epic Games ha fatto sapere che l'offerta sarà collegata a un nuovo periodo di saldi, con offerte su tutti, o quasi, i giochi del suo catalogo. Leggiamo il messaggio di presentazione dell'iniziativa:

Di Il team Epic Games Store

A Natale siamo tutti più generosi, per questo ci prepariamo ai saldi più festivi dell'anno!

Le offerte delle feste dell'Epic Games Store iniziano il 17 dicembre. Abbiamo tante sorprese in serbo per te. Scarta sconti fino al 75% di sconto, e non è tutto...

A partire dal 17 dicembre offriremo un nuovo gioco per due settimane intere! Proprio così: 15 giorni di giochi gratuiti! Ogni gioco sarà gratuito per sole 24 ore, ma potrai tenerlo per sempre.

Questo è il momento giusto per sfogliare e aggiungere i giochi che preferisci alla tua lista dei desideri mentre sei collegato al tuo account Epic! Riceverai una notifica quando saranno in offerta.

Quest'anno le feste iniziano in anticipo!

Intanto che aspettiamo i quindici giochi gratis del Natale 2020, possiamo riscattare i due regalati oggi.