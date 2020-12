Epic Games Store, i giochi gratis per PC del 10 dicembre 2020 sono disponibili

Come ogni giovedì alle 17:00, anche oggi Epic Games Store ha sbloccato i due giochi gratis per PC della settimana, sviluppati entrambi da Obsidian Entertainment. Si tratta di Pillars of Eternity e Tyranny, il primo sviluppato da indipendente, il secondo sotto etichetta Paradox Interactive, che prendono il posto di Cave Story+.

Pillars of Eternity è un gioco di ruolo classico sullo stile di Baldur's Gate, sviluppato grazie a una campagna Kikcstarter di successo. Il giocatore deve gestire un intero party di personaggi cercando di fermare una terribile minaccia. Nel mentre può ricostruire un castello e risvegliare un'antica divinità, sepolta in un dungeon immenso.

Tyranny è sempre un gioco di ruolo classico, ma dalla trama più politica. Secondo alcuni è il titolo peggiore di Obsidian degli ultimi anni per via della sua presunta incompiutezza, ma vale comunque la pena giocarlo, soprattutto se si è appassionati del genere.

Per scaricare Pillars of Eternity e Tyranny, basta andare a questo indirizzo.

Pillars of Eternity e Tyranny sono disponibili da oggi 10 dicembre alle 17:00 fino al 17 dicembre alle ore 16:59:59.

Il gioco gratis della settimana prossima non è stato invece annunciato. In realtà c'è, ma è nascosto. Si tratta di un'iniziativa natalizia di Epic Games Store per il Natale. Vedremo tra sette giorni di cosa si tratta.