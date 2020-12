Super Smash Bros. Ultimate, nuovo personaggio annunciato ai Game Awards 2020

Super Smash Bros. Ultimate vedrà l'annuncio di un nuovo personaggio durante i Game Awards 2020: lo ha rivelato Nintendo con un post pubblicato su Twitter.

Capace di totalizzare vendite per oltre 20 milioni di copie, Super Smash Bros. Ultimate è uno dei titoli caratterizzati dal miglior supporto post-lancio di sempre e un roster che ancora oggi non smette di crescere.

Non ci sono indizi concreti sull'identità del prossimo combattente che verrà annunciato questa notte, dunque tutte le possibilità sono sul tavolo e Nintendo ci ha già abituati a grosse sorprese.

