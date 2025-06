Per il director di Super Smash Bros. Ultimate, l'IA generativa è l'unico modo per sostenere i progetti più grossi

Masahiro Sakurai, il director di Super Smash Bros. Ultimate , ritiene che l' IA generativa sia l'unico modo per garantire la sostenibilità dei progetti videoludici più grossi. Lo ha detto in un'intervista concessa alla testata Yahoo Japan, rispondendo a una domanda relativa proprio alle difficoltà attuali nello sviluppo dei videogiochi, che stanno diventando sempre più grossi.

"Lo sviluppo di videogiochi sta diventando sempre più imponente, specializzato e frammentato, ma allo stesso tempo cresce anche il mercato dei giochi indie, con titoli realizzati da una sola persona o da piccoli gruppi. Come vede il futuro del mercato videoludico?" ha chiesto la testata.

Sakurai ha risposto con grande sincerità, tirando in ballo l'intelligenza artificiale generativa: "A dire il vero, è una previsione un po' azzardata. Penso che siamo arrivati a un punto in cui non è più sostenibile continuare a produrre giochi su larga scala come facciamo attualmente, perché richiede uno sforzo enorme."

"Ho la sensazione che non si possa continuare così, e l'unica vera svolta che riesco a immaginare al momento è l'IA generativa. Credo che siamo in una fase in cui dobbiamo necessariamente cambiare il nostro modello operativo, ad esempio usando l'IA generativa per migliorare l'efficienza. E sono convinto che solo le aziende che sapranno adattarsi con successo a tali cambiamenti riusciranno a sopravvivere."

Possiamo aspettarci un futuro in cui anche Nintendo svilupperà i suoi giochi facendosi aiutare dall'IA generativa? Difficile dirlo, ma non è da escluderlo, nonostante nel recente passato la compagnia abbia negato questa eventualità. D'altro canto sono ormai moltissimi gli studi che stanno già utilizzando attivamente queste tecnologie, vedremo con quali risultati.