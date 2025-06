Black Widow: il cosplay di Vedova Nera di Melamori scatena la sua furia

Dal mondo Marvel e in particolare dall'MCU arriva questo nuovo cosplay di Vedova Nera da parte di Melamori , che riproduce in maniera davvero convincente la protagonista del film Black Widow con quest'ottima interpretazione che sembra però legata maggiormente alla serie degli Avengers.

La Black Widow di Melamori

Come possiamo ben vedere, il costume confezionato dalla cosplayer sembra riprendere qualcosa dal look visto nei film ma anche aggiungere qualche tocco personale, traendo qualcosa dalla tradizione storica, ma con alcune peculiari variazioni applicate.



Oltre alla posa, colpiscono i bastoni utilizzati per questo set, che sembrano degli strumenti piuttosto complessi e interessanti, anche raffinati come strumenti di scena, a dimostrazione del notevole livello di questo cosplay.

In generale, emerge un'interpretazione peculiare del personaggio, davvero molto convincente e piuttosto complessa, che denota un gran lavoro dietro gli scatti in questione.

