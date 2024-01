Black Widow: il cosplay di thatvalkyriegirl ci mostra l'eroina così come non l'abbiamo mai vista

Nel mentre il mondo Marvel prosegue con le sue serie TV e cerca di capire cosa fare del lato cinematografico, il mondo del cosplay continua a dare spazio a tanti personaggi amati della saga, come ad esempio la Vedova Nera. Ora, possiamo vedere il cosplay di Black Widow realizzato da thatvalkyriegirl.

thatvalkyriegirl ci propone un cosplay di qualità della Vedova Nera, ma è il suo contesto a sorprendere. Spesso Black Widow è ricreata in azione, oppure presa a sedurre un ignaro obiettivo, ma in questo caso possiamo ammirare il personaggio in un raro momento di riposo. È certamente rinfrescante poter vedere il personaggio in una condizione di questo tipo.

Cosa ne pensate del cosplay di Vedova Nera realizzato da thatvalkyriegirl?