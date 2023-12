Black Widow: il cosplay di kaylee.kat_modeling ci porta al centro dell'azione

Il mondo Marvel è denso di personaggi e alcuni di loro sono arrivati anche al cinema, così come sul piccolo schermo. Uno dei più importanti per la saga dell'MCU è certamente Black Widow. La Vedova Nera, che ha infine ottenuto un proprio film dedicato, è stata un membro fondante dei Vendicatori e viene spesso celebrata anche dal mondo del cosplay. Ora, ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Black Widow realizzato da kaylee.kat_modeling.

kaylee.kat_modeling ci propone Vedova Nera con il suo look più classico, con la tuta nera e un paio di pistole. Il personaggio, spesso, combatte anche con i baton, ma non disdegna certo le armi da fuoco. In questo cosplay la donna è pronta all'azione e nel secondo scatto si rivolge verso di noi, portandoci al centro dell'azione, in modo sorprendente.

Cosa ne pensate della Black Widow di kaylee.kat_modeling? Il personaggio Marvel è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?