Cosa giocherete questo weekend? SteamWord Build, Dragon Quest o altro?

Oggi è sabato, precisamente il 2 dicembre 2023. L'ultimo mese dell'anno è iniziato, il primo fine settimana di dicembre è iniziato e anche il conto alla rovescia per i grandi annunci del mese è iniziato (GTA 6 in testa a tutti, supponiamo). Ora, però, tutto quello che possiamo fare è sfruttare un po' di tempo libero e goderci qualche gioco di qualità. La domanda quindi è: cosa giocherete questo weekend?

Le possibilità, come la scorsa settimana, non sono moltissime se siete in cerca di novità, ma qualcosa di interessante può essere trovato.